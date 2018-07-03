Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Gazze için yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya'ya ulaştı

- Gazze için yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya'ya ulaştı

filonun limana varışından görünüler

( ROMA ) ROMA

Toplantı Farkındalık İspanya İtalyan Basın Mensupları 


- İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu İtalya’ya ulaştı. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan 5’inci Özgürlük Filosu’nun ‘Özgürlük’ ve ‘Dönüş’ adlı tekneleri, İtalya’nın Sardunya adasındaki Cagliari Limanı'na ulaştı. Özgürlük Filosu, birçok İtalyan aktivist ve yardımlaşma grupları tarafından karşılandı. Daha sonra İsrail’in Filistin’deki işgaline karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Cagliari Belediyesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, basın mensupları ile görüşüldü. Özgürlük Filosu’na ait İspanya’dan yola çıkan diğer iki tekne de Fransa’nın güneydoğusundaki Lyon kentine ulaşmıştı. Fransa’daki geminin Perşembe sabahı Akdeniz'de bulunan Fransız Korsika adasındaki Ajaccio limanına doğru ilerlemesi ve birkaç gün içinde filoya katılması bekleniyor. Bu ayın ortasında Özgürlük Filosu’nun tüm teknelerinin yeniden buluşup Gazze’ye doğru yola koyulması planlanıyor.
İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı