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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gazze genç şehidini uğurladı - REFAH Haberi

Gazze genç şehidini uğurladı - REFAH Haberi



: - Filistinli Sahir Ivadullah Osman'ın cenaze töreni - Filistinli Sahir Ivadullah Osman'ın naaşının evine getirilmesi - Filistinli Sahir Ivadullah Osman'ın naaşına veda edilmesi - Şehidin ailesinin üzüntüsü Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Sahir Ivadullah Osman (20) son yolculuğuna uğurlandı.Barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kurşunuyla şehit olan Osman'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Osman'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Refah kentindeki gösterilerde açtığı ateş sonucu yaralanan Osman'ın şehit olduğu belirtilmişti.

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