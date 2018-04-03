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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Gazze'deki Toprak Günü gösterilerinin 'şiirli, debkeli ve kahveli' geceleri - GAZZE Haberi

Gazze'deki Toprak Günü gösterilerinin 'şiirli, debkeli ve kahveli' geceleri - GAZZE Haberi

Gazze 'deki Toprak Günü gösterilerinin "şiirli, debkeli ve kahveli" geceleri - GAZZE

: - Gazze İsrail sınırından detay görüntüler - Gazze İsrail sınırında kurulan çadırlar - Çadırlarda yemek pişiren Gazze liler - Filistinli Dayfullah Abdullah Ebu Seyf ile röportaj - Ateşi etrafında toplanan alkış tutan gençlerGAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Gazze 'de cuma gününden bu yana devam eden "Toprak Günü" gösterileri için sınıra çadırlar kuran Filistinliler, barışçıl eylemlerle direnişe devam ettikleri gündüzlerin gecelerinde şiirler okuyor, halaylar çekiyor.Filistinliler, sürgün edildikleri topraklarına geri dönme ve Gazze 'ye yönelik hukuksuz ablukanın kaldırılması talebiyle başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini sürdürüyor.İsrail sınırında kurulan "Dönüş Kampı"nı ziyaret eden AA ekibi, Gazze lilerin gündüzü direniş azmi, gecesi yaşam sevinciyle dolu anlarına tanıklık etti. - "Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var"Girişinde, Filistin bayrağı ile Mahmud Derviş'in "Bu topraklarda yaşamaya değer şeyler var" mısrasının yazılı olduğu büyük beton bir kapının bulunduğu "Dönüş Kampı", 1948'de kurulan Filistin mülteci kamplarının arşiv fotoğraflarındaki gibi düzenlenmiş.Muntazaman sıralanan beyaz çadırların yanında su, çay ve kahve dağıtımı yapan yerler, yemek pişirilen bölüm ve çocukların futbol oynaması için ayarlanmış bir alan bulunuyor. Kampın girişinde ayrıca göstericilerin, çadırları İsrail mermilerinden koruması için oluşturduğu kum tepeleri de dikkati çekiyor.

Gündüzler Mülteci Sürgün İsrail Mermi 

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