Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gazze'deki Filistinliler Erdoğan'ın başarısından memnun - GAZZE

Gazze'deki Filistinliler Erdoğan'ın başarısından memnun - GAZZE

- Seçim sonuçlarını takip edenlerden detaylar - Filistinli Zekeriyya eş - Şorbeci ile röportaj - Filistinli İnas Musabbih ile röportaj - Filistinli İslam Ömer ile röportaj Gazze 'deki Filistinliler Erdoğan'ın başarısından memnun - Gazze 'deki Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını sevinçle karşıladıGAZZE (AA) - Gazze 'deki Filistinliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını memnuniyetle karşıladı.Filistinliler, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesine vermiş olduğu destekten ötürü seçimleri yakından takip etti. Sonuçların açıklanmasının ardından da duydukları sevinci dile getirdiler.AA muhabirine konuşan Filistinli Zekeriyya eş - Şorbeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasından ötürü mutlu olduğunu belirtti ve "demokrasi düğünü" olarak adlandırdığı başarısından ötürü Türkiye'yi tebrik etti.Erdoğan'ı ve Türk halkını kutlayan Şorbeci, Erdoğan'dan Filistin meselesine daha fazla destek vermesini talep etti. Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında yer aldığına işaret eden Şorbeci, bunun en son örneğinin, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralanan Filistinlilerin Türkiye'deki hastanelerde tedavi edilmesi olduğunu söyledi.

İnas Musabbih da abluka nedeniyle zor şartlar altındaki Gazze 'de Erdoğan'ın ve partisinin kazandığı başarıdan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ve Arap dünyasının yanında yer aldığını, vatanına ve Filistin halkına hizmet ettiğini belirten Musabbih, "Erdoğan, büyük bir şahsiyet, onu seviyoruz ve ben onunla gurur duyuyorum." dedi.

Kutlay Hastane İslam Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı