Gazze'deki engellilerden 'UNRWA protestosu' Haberi

: - Gazze li engelliler Dir el - Belh Engelliler Rehabilitasyon Merkezi önünde toplanması - Filistin Mülteci Kampları Rehabilitasyon Merkezleri Koordine Komitesi Başkanı Halid Ebu Şuayb ile röportaj - Gazze li engelli kadın ile röportajGAZZE (AA) - Gazze liler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) engellilere yönelik merkezlere sağladığı hizmetleri durdurmasını protesto etti. Gazze Şeridi'ndeki Dir el - Belh Engelliler Rehabilitasyon Merkezi önünde bir araya gelen onlarca engelli, "Onurlu bir hayat benim de hakkım" "Elektrik kesintisi ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın olmaması sebebiyle hizmetlerin durmasından dolayı özür diliyoruz" yazılı dövizler taşıdı.Filistin Mülteci Kampları Rehabilitasyon Merkezleri Koordine Komitesi Başkanı Halid Ebu Şuayb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UNRWA'nın yaşadığı kriz, Gazze 'deki 8 mülteci kampında bulunan rehabilitasyon merkezlerine sağladığı hizmetleri olumsuz etkiledi. Rehabilitasyon merkezlerinde sunulan hizmetlerin çoğunun baş finansörü UNRWA idi." dedi. Bu durumun engelli çocuklara eğitim veren okulları da etkilediğini aktaran Ebu Şuayb, Dir el - Belh Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde 186 işitme engelli öğrencinin eğitim gördüğünü ancak yaşanan elektrik sıkıntıları nedeniyle hizmetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini ifade etti.