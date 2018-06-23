-Gazze'deki gösterilerde İsrail tarafından açılan ateş sonucu ayaklarını kaybeden Filistinlilerin koltuk değnekleri ile görüntüleri



( GAZZE ) - Gazze’deki çatışmalarda dün 206 Filistinli yaralandı GAZZE



- Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında, topraklarından sürülen Filistinlilere geri dönüş hakkı tanınması için 30 Martta başlatılan Büyük Geri Dönüş yürüyüşünün 85. gününde, İsrail askerleri 206 Filistinliyi yaraladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, dün akşam itibariyle gösterilerde İsrail askeri tarafından yaralanan Filistinli sayısının 206 olduğunu açıkladı.

Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında dünkü protesto gösterilerine 7 bin Filistinli'nin katıldığı belirtildi. İsrail askerleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açarak çok sayıda göz yaşartıcı gaz bombası attı. İsrail askerlerinin görüşünü engellemek için araç lastikleri yakan Filistinli göstericiler, üzerinde geçen üç ay içinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin resimlerinin ve isimlerinin bulunduğu balonları havaya saldı. İsrail'in açtığı ateş sonucu ayaklarını kaybeden Filistinlilerin koltuk değnekleri ile katıldığı gösterilerde, İsrail tarafından, Mısır'ın da desteği ile karadan ve denizden Gazze’ye 11 yıldır uygulanan abluka kınandı. Gösterilerde daha çok 1948 yılında İsrail’in işgali ile topraklarından sınır dışı edilen Filistinli ailelere geri dönüş hakkı verilmesi için sloganlar atıldı.

