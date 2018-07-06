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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sürüyor (2) - HAN YUNUS

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sürüyor (2) - HAN YUNUS



: - Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanmaya başlayan Filistinliler - Filistin bayrakları taşıyanlarİsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor."Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.

İnsani Kriz İsrail 

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