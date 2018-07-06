Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sürüyor (1)
: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanmaya başlayan Filistinlilerin taş atması - Toplanan lastiklerin sınıra getirilmesi - Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar - Müdahalede yaralananların taşınmöaİsrail ablukası altında yıllardır büyük bir insani kriz yaşayan Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana süren barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri bugün de devam ediyor."Yüzyılın Anlaşmasını düşürmek, ablukayı kırmak için birlik" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 15. cumasındaki gösterilere İsrail'in geçmiş gösterilerde uyguladığı orantısız güce rağmen çok sayıda Filistinli katılıyor.