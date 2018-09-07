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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor - GAZZE

Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri devam ediyor - GAZZE

- Gazze sınırında toplanan Filistinliler - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi - Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar - Yaralananlara müdahale edilmesi - Filistinli göstericilerin taş atması - Gösteriye katılanların taşıdıkları bayraklar İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç şehit oldu. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze 'nin güneyindeki Refah kenti sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerleri ateş açarak müdahale etti.Askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Bilal Mustafa Hafaca adlı Filistinli genç şehit oldu. - 100 Filistinli gerçek mermiyle yaralandıAçıklamada ayrıca, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu Gazze sınırının farklı bölgelerindeki gösterilere katılan 12'si çocuk 100 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Gerçek mermiyle yaralananların, Gazze 'deki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.İsrail askerlerinin barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 170'ten fazla Filistinli şehit oldu, 18 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Sürgün Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama Yükselen 

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