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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri (3) - GAZZE

Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri (3) - GAZZE

Gazze 'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri (3) - GAZZE

: - Gazze 'nin doğu sınırında toplanan göstericiler - Sınırda kurulan ve Filistin bayrakları asılan platform - Ambulansların geçişi İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 5 Filistinli yaralandı. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze 'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Hava Saldırısı Sürgün İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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