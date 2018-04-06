- Gazze'de Yaralanan Filistinliler Yaşadıklarını Anlattı



- Gazze şeridinde Toprak Günü'nün 42. yılını anma kapsamında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail kurşunuyla yaralanan Filistinliler, yaşadıklarını anlattı. Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana İsrail sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde yaralanan Filistinliler, İHA’ya konuştu.

Gazze şeridinin güneyinde Han Yunus şehrinde yaşadığını söyleyen Ahmed, “21 yaşındayım. Dönüş yürüyüşünün ardından sabah evden çıktım. Beerşeba’daki memleketimize dönmek istedim. Arkadaşlarımla birlikte sınır bölgelerine gittim ve barışçıl yürüyüşlerine katıldık. Çalınmış haklarımız için ve Gazze'deki kuşatmayı kaldırmak için yüksek sesle bağırmaya başladık. O anda ayağımdaki bir kurşun yarasını görünce şaşkınlığa uğradım ve kendimi hastanede buldum” dedi.

"Haklarımızı barışçıl bir şekilde talep ediyorduk" Khuza'a kasabasında yaşayan Muhammed adlı Filistinli de gösteriye katılmadan önce dönmeme ihtimali olduğu için annesiyle vedalaştığını belirterek, “Bir grup arkadaşla görüştüm ve hep beraber barışçıl yürüyüşe katıldık. Hedefimiz Gazze'deki kuşatmayı kırmak ve işgal altındaki bölgelere ulaşmak. Haklarımızı barışçıl ve adil bir şekilde talep ediyorduk. Sınıra biraz yaklaştım sonra yaralandım, bağırmaya başladım arkadaşlarım beni kurtardı ve hastaneye götürdü” ifadelerini kullandı. “Herkes acımasız bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu biliyor” İsminin Saleh al-Nams olduğunu ve 30 yaşında olduğunu belirten barış yürüyüşüne katılan Filistinli ise, “İşgal altındaki Sarafand al-Amar benim köyüm, oraya dönmek istedim. Ama maalesef kimse bize yardım etmiyor, o yüzden haklarımızı almak istedik. Bu amaca ulaşmak için barışçıl mücadeleye devam edeceğiz. Bu barışçıl yürüyüşe çocuklarımla katıldım. Herkes acımasız bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu biliyor. Bu yüzden yaralanmama şaşırmadım ve bu, vatan için ucuz bir fedakarlık. Umarım Gazze kuşatması kaldırılır” şeklinde konuştu.

“Tek silahımız vardı, o da Filistin bayrağı” Han Yunus'ta yaşayan 22 yaşındaki Ahmad Qudeih de, “Bütün gençler gibi hayallerim vardı ama İsrail işgali hayallerimizi yok etti. Bu gösteriye çalınan haklarımızı geri almak için katıldım. Tek silahımız vardı, o da Filistin bayrağı. İsrail Filistin bayrağını yükseltmekten korkuyor. Filistin bayrağını kaldırıyordum ve bu İsrail için çok kızdırıcı bir şey. Bu nedenle sağ ayağımdan vurdular. Bu suçlar için umarım İsrail’e karşı bir soruşturma açılır” dedi.

Filistin halkı haklarını talep etmek, haklarını savunmak için 30 Mart Cuma gününden bu yana İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

