Gazze'de UNRWA protestosu - GAZZE

: - Gazze 'deki UNRWA binası önünde toplanan göstericiler - Dövizler taşıyan göstericiler - UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el - Mishal'ın konuşmasıGAZZE (AA) - Gazze liler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve yüzlerce çalışanının iş sözleşmesini geçici sözleşmeye dönüştürmesini protesto etti. Gazze 'deki UNRWA binası önünde bir araya gelen Filistinli çalışanlar, "Hizmetlerin sistemli olarak azaltılmasına hayır", "Ekmeğimizle oynama bizi ölüme yollama" yazılı dövizler taşıdı.UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el - Mishal, eylemde yaptığı konuşmada, "Kurumun hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi, Gazze 'yi ve 1 milyon 300'den fazla Filistinli mülteciyi tehdit ediyor. Bu kısıtlamalar, kurumun yavaşça ölmesinin bir başlangıcıdır." dedi. Kurumun hizmetlerinin durması durumunda tüm bölgenin tehdit altında olacağını söyleyen Mishal, UNRWA çalışanlarının haklarının verilmemesi gibi bir durumu kabul etmediklerini vurguladı.