Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gazze'de 'Sokak Karnavalı'

Gazze'de 'Sokak Karnavalı'

Gazze 'de "Sokak Karnavalı"

: - Yürüyüş yapılması - Bando çalınması - Top çevirme, bando geçidi, palyaço, tahta bacak gösterisi, paten kayma yapılması - Karnaval organizatörlerinden Muhammed Ebu Ruceyle ile röportaj Gazze 'de "Sokak Karnavalı" - Gazze sokaklarında Avrupa ve Filistin kültürünü bütünleştirme amacıyla "Sokak Karnavalı" düzenlendiGAZZE (AA) - Filistinli gençler ve çocukların "Sokak Karnavalı" ismiyle düzenlediği faaliyet kapsamında Gazze sokakları renkli gösterilere sahne oldu. Gazze 'deki "Sınır Tanımayan Gençler" ile Kudüs'teki "Filistin Vizyon Vakfı" tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği'nin finanse ettiği etkinlik kapsamında Filistinli gençler, Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı meydanında bir araya geldi. Gazze sokaklarında lobut ve top çevirme, bando geçidi, palyaço, tahta bacak gösterisi, paten kayma gibi bazı aktivitelerin yapıldığı karnavala katılanlar yürüyerek Balıkçılar Limanı'na ulaştı.Karnaval organizatörlerinden Muhammed Ebu Ruceyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı gösterilerin sergilendiği etkinlikle Avrupa ve Filistin kültürünü bütünleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.Ebu Ruceyle, abluka altındaki Gazze 'de Avrupa kültürünü yansıtan gösterileri her zaman izleme fırsatı olmadığına dikkati çekti.Etkinlik kapsamında ayrıca Gazze Limanı'nda Filistinli ve Avrupalı ressamlara ait 24 eserin yer aldığı "Sokak Müzesi" ismiyle bir sergi açıldı.Serginin bir ay boyunca ziyarete açık olacağı kaydedildi.

Ressam Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı