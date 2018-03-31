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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gazze'de şehit olanlar için Nablus'ta sembolik cenaze töreni - NABLUS

Gazze'de şehit olanlar için Nablus'ta sembolik cenaze töreni - NABLUS

- Sembolik cenaze töreninden detay görüntüler - Nablus 'taki Filistinli Gruplar Koordine Komitesi Sözcüsü İmad İştivi ile röportaj - Gıyabi cenaze namazının kılınmasıRAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin Gazze sınırında dün düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde şehit düşen Filistinliler için Batı Şeria'nın Nablus kentinde sembolik cenaze töreni düzenlendi.
Nablus 'taki Filistinli Gruplar Koordine Komitesi Sözcüsü İmad İştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sembolik cenaze ile tüm dünyaya halkımıza yönelik dün gerçekleştirilen katliamı kınadığımız mesajını vermek ve Filistin halkının birliğine vurgu yapmak istiyoruz." dedi.
Filistin halkının Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla uluslararası toplumu sorumluluklarını taşımaya davet ettiğini aktaran İştivi, dünyaya da İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları karşısında sessizliğini bozma çağrısı yaptı.Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın diğer kentlerinde de Gazzelilerle dayanışma için kepenk kapatıldı.

Muhabir Cenaze Namazı Uluslararası İsrail Katliam 

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