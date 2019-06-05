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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Gazze’de Ramazan Bayramı Coşkusu

- Gazze’de Ramazan Bayramı Coşkusu

bayram namazı genel

Beraberlik Hapishane İslam Bayram Namazı İsrail 

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( GAZZE ) - Gazze’de Ramazan Bayramı coşkusu GAZZE

- Gazze'de binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu. Tüm İslam aleminde olduğu gibi, Gazze'de de Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için bir araya geldi. Binlerce Müslüman, birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma, rahmet ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan ayını uğurladı. Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı dolduran Müslümanların yanı sıra bayram namazına Filistin Yasama Meclisine 25 Ocak 2006'da Gazze Şehri temsilcisi olarak seçilen Hamas yetkilisi Khalil al-Hayya da katıldı.
Khalil al-Hayya, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kuşatmanın bozulana kadar geri dönüş yürüyüşlerine devam edeceğini söyledi.

Al-Hayya, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara verilen desteği vurguladı. Ayrıca ABD’nin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına karşı koyma çağrısında bulundu.
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