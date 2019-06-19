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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Gazze’de Mursi için taziye evi kuruldu

- Gazze’de Mursi için taziye evi kuruldu

taziye evinden görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Kalp Krizi Gesi Mahkeme Salonu 


- Mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Filistin’in Gazze kentinde taziye evi kuruldu. Filistin’in Gazze kentinde mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye evi kuruldu. Han Yunus bölgesinde kurulan taziye evine gelen yüzlerce vatandaş Mursi’nin ölümü ile yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi. (YAŞ-DK-Y)
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