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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Gazze'de kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları ulaşmaya başladı Haberi

- Gazze'de kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları ulaşmaya başladı Haberi

Araçların geçişi

( GAZZE ) GAZZE

Hastane Sahra Hastanesi Uluslararası İsrail Sınır Kapısı 


- İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları bölgeye ulaşmaya başladı.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde kurulacak Amerikan sahra hastanesinin ekipmanları Gazze'nin dünyaya açılan tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'den ulaşmaya başladı.
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Müdürü Naji Seyam, Gazze'de kurulacak hastane için malzeme ve tıbbi ekipman yüklü 9 kamyonun sınır kapısından girdiğini açıkladı.
14 Mayıs'ta Gazze Yeniden Yapılanma Ulusal Komitesi Başkanı olan Katar Büyükelçisi Muhammed El-Emadi, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı yakınlarında 40 dönümlük bir alan üzerinde Amerikan Uluslararası Vakfı ile koordineli bir sahra hastanesi kurmak için altyapı çalışmalarına başlayacağını duyurmuştu. Kurulacak Amerikan sahra hastanesinde hasta kabulünün gelecek ayın sonunda uluslararası doktorların gelmesi ile başlaması bekleniyor. Katar tarafından finanse edilen hastane, bir Amerikan tıp kuruluşu tarafından yönetilecek.
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