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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi

Gazze'de işsizlik konulu fotoğraf sergisi

- İşsizlik konulu fotoğraf sergisinden detaylar - ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut ile röportajGAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) başta işsizlik olmak üzere Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek için düzenlediği "Daha İyi Bir Gelecek İçin Mücadele: Gazze ve Batı Şeria'da İşsizliğin Üstesinden Gelme" konulu fotoğraf yarışmasına katılan sanatçıların eserleri Gazze Şeridi'nde sergilendi.Yarışmada birinciliği iki genç sanatçının ateşle yaptığı dansı anlatan fotoğrafıyla Gazze 'den Muhammed ez - Zenun alırken, ikinciliği susam tarlasında bir gencin hasat yaptığı fotoğrafıyla Kudüs'ten Ala Bedrane, üçüncülüğü ise bir gencin babasıyla küçük bir seyyar arabada sıcak içecek sattığı fotoğrafıyla Gazze 'den Muhammed Mansur elde etti.Yarışmaya katılan Filistinli sanatçıların fotoğrafları arasında belirlenen 30 fotoğraf Gazze 'nin doğusunda açılan bir sergide sunuldu.AA muhabirine konuşan ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, düzenledikleri fotoğraf yarışmasıyla Gazze ve Batı Şeria'da yüzde 70'e varan işsizlik sorununa dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Yarışmaya Gazze ve Batı Şeria'dan yaklaşık 100 fotoğrafçının katıldığını belirten Zakut, "Filistinli sanatçıların yarışmaya olan bu ilgisi, Filistin halkının işsizlik sorununu gündeme taşıma konusundaki gayretini yansıtıyor." dedi.
Zakut ayrıca bu fotoğrafların dünyaya "Filistin topraklarında her şeye rağmen yaşama sevinciyle dolu bir halkın yaşadığı" mesajı verdiğini dile getirdi.

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