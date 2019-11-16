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16 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi - GAZZE

Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi - GAZZE

- Gazze 'deki Abdullah bin Ravaha İlkokulu - Sınıfta ders gören Gazze li çocuklar - Saldırılarda şehit düşen 3 öğrencinin arkadaşlarından Bera Ebu Amra ile röportaj - Saldırılarda şehit düşen 3 öğrencinin fotoğrafları GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, İsrail'in son günlerde düzenlediği hava saldırılarında okulları da hedef alması protesto edildi. Gazze 'deki Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen gösteri, İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği Abdullah bin Ravaha İlkokulu avlusunda düzenlendi.
Gösteride, uluslararası toplumdan, İsrail ordusunun ihlalleri sebebiyle Filistin'deki eğitim sürecinin maruz kaldığı olumsuzluklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.Bakanlıktan 14 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği son saldırılarda farklı eğitim kurumlarından 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 okulun zarar gördüğü kaydedilmişti.İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze 'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

Protesto Uluslararası İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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