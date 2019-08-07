Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

- Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde toplanan göstericilerden detaylar - Göstericilerin ellerinde pankart ve dövizler taşıması - İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib ile röportaj - Gösteriden detaylarGAZZE (AA) - Gazze 'de, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek gösterisi düzenlendi.
Gazze 'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "Esirler tehlikede" yazılı pankartlar taşıdı.İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib, burada yaptığı konuşmada, "Bu gösteriyi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek için düzenliyoruz. Özellikle hasta esir Bessam es - Sayih için. Sayih, İsrail hapishane yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal politikası sebebiyle ölümle burun buruna kalmış durumda." dedi.
Habib, Sayih'in ve açlık grevindeki diğer Filistinli tutukluların hayatından tamamen İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.Kanser teşhisi konulan ve 8 Ekim 2015'ten bu yana tutukluluğu devam eden Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

Politika Hapishane İslam İsrail Açlık Grevi 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı