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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Gazze'de hurma hasadı - GAZZE

Gazze'de hurma hasadı - GAZZE



: - Hurma hasadından detaylar - Hurma toplamak için ağaçlara tırmanan çiftçilerden detaylar - Ağaçlardan toplanan hurmaların detaylar - Gazze Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim el - Kudra ile röportaj - Toplanan hurmaların sandıklara konulup tırlara yüklenmesiGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nin Deir el - Balah kentinde yaşayan Filistinli çiftçiler, hurma hasadına başladı.
Dallarından toplanıp kovalara doldurulan hurmalar, gerekli işlemlerin ardından kasa ve ambalajlara konularak satışa sunulmak üzere pazara gönderiliyor. Hurma toplayıcıları bellerine bağladıkları ip yardımıyla hurmaları topluyorlar.AA muhabirine konuşan Gazze Tarım Bakanı Yardımcısı İbrahim el - Kudra, İsrail ablukası nedeniyle karşılaşılan büyük zorlukların gölgesinde hurma hasadı döneminin açıldığını söyledi.

İsrail'in Gazze 'de yetişen hurmaların Batı Şeria pazarına gönderilmesini yada dışarıya ihraç edilmesini yasaklaması sebebiyle fiyatların düştüğünü ve çiftçilerin zarar ettiğini belirten Kudra, Gazze 'de 11 bin dönüm hurma bahçesi olduğuna dikkati çekti.

Asad Muhabir Gesi İsrail 

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