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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Gazze'de Hükümet Yaptırımlarına Karşı Gösteri

- Gazze'de Hükümet Yaptırımlarına Karşı Gösteri

Gazze gösterileri

( GAZZE ) - Gazze'de hükümet yaptırımlarına karşı gösteri GAZZE

Zelil Memur Hükümet 


- Filistin Ulusal Uzlaşı hükumeti tarafından Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için yüzlerce Filistinli, Gazze şeridinin el-Saraya meydanında bir araya geldi. Gazze şeridinde toplanan Filistinliler, geçen yıldan bu yana Gazze'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep ederek Hamas ve Fetih hareketlerine birlik çağrısı yaptı. Katılımcılar ayrıca Gazze şeridindeki insani duruma dikkat çeken pankartlar da taşıdı. Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Batı Şeria'daki memurların maaşlarını eksiksiz öderken, Gazze’deki memurların maaşlarında ise yüzde 50 kesinti yaparak ödüyor. Öte yandan Gazzeliler Filistin hükümetinin uyguladığı yaptırımlara karşı sık sık gösteriler düzenliyor.
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