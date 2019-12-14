- Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı

-Sokaklara dökülen halk



( GAZZE ) GAZZE



- Gazze'de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplanan Filistinliler barışçıl yürüyüş düzenledi.

Gazze'de Hamas'a destek veren binlerce Filistinli, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplandı. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi slogan atarak Hamas‘a desteklerini vurguladı. Hamas üyesi Usame El Muzini konuşmasında "Düşmanların yaptıklarına rağmen geri dönmeyeceğiz. Tüm dünyaya haklarımızın pazarlığı olmayacağını söylüyoruz. Bütün komplolar ve düşmanlar bir günde düşecekler” dedi.





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