Gazze'de çocuklar işgal altındaki toprakları için koştu - GAZZE Haberi
: - Koşu müsabakasından detay görüntüler - Kültür ve Özgür Düşünme Derneği Başkanı Meryem Zekut ile röportaj - Yarışmacılarından 16 yaşındaki Malik Bereke ile röportajGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, Filistinlilerin topraklarına geri dönme hakkını vurgulamak için düzenlenen koşu müsabakasına 300 Filistinli çocuk katıldı. Kültür ve Özgür Düşünme Derneği tarafından "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışma, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus sahilinde gerçekleştirildi. Yarışa katılan çocuklar, ailelerinin 1948'de zorla çıkarıldıkları Filistin'in köy ve beldelerinin isimlerinin yanı sıra dönüş hakkına ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğuna ilişkin pankartlar taşıdı.Dernek Başkanı Meryem Zekut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışın "Filistin meselesinin en ağır tasfiye komplolarına maruz kaldığı bir dönemde" düzenlenmesine dikkati çekerek, çocukları bu konuda bilinçlendirmek istediklerini söyledi.