Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Gazze’de Bir Evde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

- Gazze’de Bir Evde Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

yaralıların ambulansa taşınması

Bild Gesi 

-detay

( GAZZE ) - Gazze’de bir evde patlama: 1 ölü, 3 yaralı GAZZE

- Gazze’de bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Gazze'nin merkezindeki Alshaikh Radwan bölgesindeki bir evde yanıcı maddelerin alev alması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı ölen kişinin kimliğini Mahmoud Al-Adghm olarak açıklarken, 3 yaralının bölgedeki Al-Shefa Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Patlama sonrası oluşan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Akın Akın Göç EdiyorlarAkın Akın Göç Ediyorlar
Tarihi Zirveden Dikkat Çeken KarelerTarihi Zirveden Dikkat Çeken Kareler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı