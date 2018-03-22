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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Gazze'de abluka sebebiyle İsrail karşıtı halk patlaması yaşanabilir' (1) - GAZZE

'Gazze'de abluka sebebiyle İsrail karşıtı halk patlaması yaşanabilir' (1) - GAZZE

" Gazze 'de abluka sebebiyle İsrail karşıtı halk patlaması yaşanabilir" (1) - GAZZE

: - Gazze sokaklarından detaylar - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el - Hayye ile röportajGAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el - Hayye, AA muhabirine, İsrail'in Gazze 'ye uyguladığı abluka, Hamas ile Fetih arasındaki uzlaşı anlaşması ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması gibi farklı konularda açıklamalarda bulundu. Hayye, Gazze 'ye yönelik ablukanın devam etmesinin, "İsrail karşıtı bir patlamaya" neden olacağını belirtti.

Muhabir Başkent İsrail 

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