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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gazze'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'

Gazze'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'

Gazze 'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" - Göstericilerin toplanması ve slogan atması - Pankart ve döviz taşınması Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan Filistinliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenledi.
ABD'nin İsrail - Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını kınayan dövizler taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularının serbest bırakılmasını da talep etti.

Hapishane İsrail Irak 

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