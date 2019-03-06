Gazze 'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" - Göstericilerin toplanması ve slogan atması - Pankart ve döviz taşınması Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı Meydanı'nda toplanan Filistinliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gösteri düzenledi. ABD'nin İsrail - Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planını kınayan dövizler taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularının serbest bırakılmasını da talep etti.
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