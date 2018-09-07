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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
'Gazze açık hava hapishanesinde' yaşam - GAZZE İzle

'Gazze açık hava hapishanesinde' yaşam - GAZZE İzle

" Gazze açık hava hapishanesinde" yaşam - GAZZE - Havadan Gazze görüntüsü - Gazze 'deki halk pazarından detayklar - Filistinli genç Salah Ebu Seman ile röportaj - Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Mustafa el - Mısri ile röportajGAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Akdeniz'in güneydoğu sahilinde, Asya ile Afrika arasındaki sınırda yer alan ve İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze , hem insanların hem de sorun ve yoklukların üst üste yığıldığı bir coğrafya.Elektrik ve su kesintilerinden ilaç yetersizliğine, hava kirliliğinden sağlık ve eğitim hizmetlerindeki aksaklıklara, işsizlik ve yoksulluk oranının yüksekliğinden yaşam alanı darlığına kadar türlü sıkıntının kol gezdiği bu coğrafyada insanlar her sabah uyandıklarında "bugün karnımızı nasıl doyuracağız" sorusuna cevap arıyor.Yaklaşık 0,7 kilometrekarelik bir alanda 87 bin kişinin yaşadığı ve bu haliyle dünyanın en kalabalık yerleşim yerlerinden biri olan Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Mustafa el - Mısri (45) her sabah bu sorunun peşine düşen Gazze lilerden sadece biri.Filistin yönetimine bağlı bir memur olarak 10 yıldır görev yapan Mısri'nin aldığı maaş, Ramallah yönetiminin Gazze 'deki memur maaşlarında Nisan 2017'de yüzde 30'luk bir kesintiye gitmesi sonrasında bu kesintiyi yüzde 50'ye kadar çıkarmasıyla aylık 60 dolara düştü. - Babalar evden iş aramaya değil borç bulmaya çıkıyorHer gün güneşin doğuşuyla birlikte uyanan Mısri, işsizliğin kol gezdiği bir yerde iş bulmak için değil 12 çocuğunun ne yazık ki cevap veremediği isteklerinden kaçmak ve borç alabileceği birisini bulmak için evden çıkıyor.Mısri'ye 20 yaşındaki oğlu Mustafa ara sıra bulduğu geçici işlerle yardımcı olmaya çalışıyor. Mısri'nin kafasını meşgul eden tek konu tabi sadece yiyecek temini değil, yaklaşık bir hafta önce başlayan eğitim öğretim yılı da onun omuzlarına binen ayrı bir yük. Gazze li baba çocuklarının önlük, defter ve kitap gibi ihtiyaçlarını hala karşılayamamış olmanın üzüntü ve mahcubiyetini yaşıyor.

Memur Maaş Hava Kirliliği Memur Maaşları Eğitim Öğretim Yılı Halk Pazarı 

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