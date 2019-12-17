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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu - GAZZE

Gazze, 20 yıl sonra yeni sivil savunma araçlarına kavuştu - GAZZE

- Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan detaylar - Gazze Şeridi'ne yeni sivil savunma araç ve ekipmanlarının girişinden detaylarGAZZE (AA) - İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne 1999'dan bu yana ilk kez yeni sivil savunma araç ve ekipmanlarının girişi gerçekleşti. Gazze 'deki Sivil Savunma Birimine destek amacıyla Katar tarafından finanse edilen "itfaiye ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak 22 araç ile ekipman" İsrail yönetiminin onayıyla Gazze 'ye getirildi.
Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girişi gerçekleştirilen araç ve teçhizatlar arasında yangın söndürmede kullanılacak "pikaplar, su pompaları, 1 kamyon ile çeşitli sivil savunma ekipmanları" yer alıyor.İsrail'in 13 yıldır bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle yedek parçaları bulunmayan, eski araçları kullanan Gazze Sivil Savunma Birimi, çalışmalarını yürütebilmek için gerekli olan ekipman ve araçların sıkıntısını çekiyordu.

İsrail Sivil Savunma 

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