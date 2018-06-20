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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gazoz yüklü tır, temizlik aracına çarptı: 1 yaralı Haberi

Gazoz yüklü tır, temizlik aracına çarptı: 1 yaralı Haberi

Kaza alanından görüntü

İlk Müdahale Temizlik Aracı Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Karayolları işçisi ile röp
-Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gazoz yükü tırın yol temizleme aracına arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli TEM otoyolu Gebze ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İbrahim A. idaresindeki 34 KL 5327 plakalı tır, İstanbul istikametinde seyir halindeyken bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen tır, aynı istikamette ilerleyen Mehmet A. kontrolündeki 34 BT 6225 plakalı yol temizleme aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır sürücüsü İbrahim A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebi ile uzun kuyruğun oluştuğu yol, kaza yapan araçların kaldırılması ile tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (MK-GY-
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