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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gazoz şişelerini uyuşturucuyla doldurup polisi şaşırtmaya çalıştılar

Gazoz şişelerini uyuşturucuyla doldurup polisi şaşırtmaya çalıştılar

Şahısların adliyeye sevk edilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Metamfetamin Narkotik Operasyonu 

-fotoğraflar

( BURSA )- Bursa'da narkotik operasyonu: 5 gözaltı BURSA

- Bursa narkotik polisi, zehir ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara operasyon düzenledi.
Operasyonda gazoz şişelerine uyuşturucu dolduran şüpheliler polisi kandıramadı. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda H.Ö, M.A, M.K, U.G. ve M.A. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 115 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu tablet, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Operasyonda zehir tacirlerinin gazoz şişelerini uyuşturucu madde almak için kullandığını gören polis, şüphelilerin oyununu bozdu. Gözaltına alınan 5 şüpheliler 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3'ü adliyeye sevk edildi.
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