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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

Gazla freni karıştırınca, basketbol sahasına uçtu

kaza yerinden,

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Basketbol Kadın Sürücü 

-kaza yapan araçtan detay

( AYDIN ) - Fren yerine gaza basan kadın sürücü, basketbol sahasına uçtu- Kadın sürücü aracını park ederken fren yerine gaza bastı, 10 metre yükseklikten basketbol sahasına uçtu AYDIN

- Kuşadası’nda bir kadın sürücü aracını park ederken fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten aracıyla birlikte basketbol sahasının beton zeminine çakıldı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, görenleri hayrete düşüren kaza Saat: 00.45’de Kuşadası Ege Mahallesi Ümit Sokak’ta meydana geldi. 43 AAT 365 plakalı otomobilini park etmeye çalışan M.N. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı. Birden hızlanan otomobil, yol kenarındaki korkulukları da parçalayarak, 10 metre yükseklikten mahalledeki basketbol sahasının beton zeminini çakıldı. Kazanın ardından, polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri olay yerine gelerek, kazaya müdahale etti. Kazada otomobil kadın sürücüsü M.N. ile yanındaki kadın arkadaşı Ü.S. yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerine yapılan yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü M.N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, gün içinde her zaman mahalle çocuklarının basketbol oynadığı basketbol sahasının kaza sırasında boş olması da olası bir faciayı önledi.
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