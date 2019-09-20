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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Gazişehrin gazilerinden İzmir’deki skandala tepki

Gazişehrin gazilerinden İzmir’deki skandala tepki

konuşma genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Terörle Mücadele Vatansever Öğretmen Kız Kardeş Bağımsızlık 


- Gaziantep’teki gaziler, İzmir’de düzenlenen törenlerde sunucunun kıyafetinden dolayı alanı terk eden bir gurup gaziye tepki gösterdi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesinden, İzmir’deki Gazileri anma gününde sunucunun kıyafetinden dolayı bir gurup gazi tarafından dışlanmasına sert tepki gösterdi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve sözcüsü Gazi Uzman Çavuş Adem Fatçı, İzmir’deki görüntülerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, Gazilerin, annelerinin kız kardeşlerinin başındaki örtü içinde savaştığını belirtti.
Bu olayı camia olarak kabul etmediklerinin altını çizen Fatçı, “Dün İzmir’deki 19 Eylül Gaziler günündeki törende tören sunuculuğunu üstlenen öğretmenimize yapılan saygısızlığı sebep ne olursa olsun asla kabul etmiyoruz. Çünkü Gaziler vatanı milleti için savaştığı kadar, annelerinin, kız kardeşlerinin başındaki örtü içinde savaşmıştır. Biz şanlı Türk bayrağını namusunun örtüsü olarak kabul eden bir milletiz. Buradan dün yaşanan bu olayı kınıyorum. İnşallah bu tür çirkin olaylar tekrar yaşanmaz” dedi.
19 Eylül Gaziler Gününü kutlayan Fatçı, Gaziliğin, Türk milletinin vatan bağımsızlık bayrak ve kutsal değerleri uğruna fedakarlığı, vatanseverliği yaşayan destanı yazan kahramanın adı olduğunu ifade etti.
Fatçı, “Kore’den, Kıbrıs’a, Suriye’de terörle mücadelede milli sınırlar için şehit düşmüş bütün kınalı kuzulara selam olsun. Tüm gazi ve şehitlerimize selam olsun” diye konuştu.

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