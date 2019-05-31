Gazişehir Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı - GAZİANTEP İzle
- Vatandaşların coşkulu kutlamalarından detaylarGAZİANTEP - Normal süresi ve uzatma bölümü 1 - 1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play - off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucunda 5 - 3 mağlup eden Gazişehir Gaziantep , tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükseldi. Gaziantep 'te vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.
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