Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı - ANTALYA

- Yeni Mahalle D 400 karayolundaki kaza yeri - Kaza yapan araçtan detaylar - Yaralının araca bindirilme görüntüsü Antalya 'da trafik kazası: 1 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiyi göre, Ahmet Çağlar'ın kullandığı 07 UJ 647 plakalı otomobil, Yeni Mahalle D 400 karasyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Çağlar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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