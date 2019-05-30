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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı - ANTALYA

Gazipaşa'da trafik kazası: 1 yaralı - ANTALYA

- Yeni Mahalle D 400 karayolundaki kaza yeri - Kaza yapan araçtan detaylar - Yaralının araca bindirilme görüntüsü Antalya 'da trafik kazası: 1 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiyi göre, Ahmet Çağlar'ın kullandığı 07 UJ 647 plakalı otomobil, Yeni Mahalle D 400 karasyolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak sürüklendi.Kazada yaralanan ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan Çağlar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Trafik Kazası Direksiyon 

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