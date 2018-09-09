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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Gazipaşa'da otluk alan yangın - ANTALYA

Gazipaşa'da otluk alan yangın - ANTALYA

- İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki otluk alandaki yangın - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi Antalya 'da otluk alan yangını - Yangından çevredeki meyve bahçeleri de etkilendiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, meyve ağaçları da zarar gördü.Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki tarla ve meyve bahçelerine sıçradı.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alındı.Yangında, 10 dönüm alandaki çok sayıda meyve ağacı da zarar gördü.

Yangına Müdahale Trol 

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