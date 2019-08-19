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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gazipaşa'da bir zeytinlik ile 4 sera yandı - ANTALYA

Gazipaşa'da bir zeytinlik ile 4 sera yandı - ANTALYA

- Gazipaşa'da bir zeytinlik ile 4 sera yandı - Yangından görüntüler - Söndürme çalışmalarından görüntüler - Yangına müdahale eden Eren Uysal'ın konuşması Antalya 'da yangın - Zeytinlik ile 4 sera zarar gördüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Gazipaşa ilçesindeki çıkan yangında bir tarım arazisi ve 4 sera zarar gördü.Yenimahalle mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yakındaki seralara sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesine mahalle sakinleri de yardımcı oldu.Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 40 kadar zeytin ağacı ile 4 cam sera zarar gördü.Yangına müdahale eden vatandaşlardan Eren Uysal, yangının yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alınmasına sevindiklerini söyledi.

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