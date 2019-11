Gaziosmanpaşalılar geleceğine sahip çıktı

-Barınakların boyanması

-Temizlik işleri müdürü ile röportaj

-Çocuklarla röportaj

-Vatandaşla röportaj

-Malzemelerin toplanması ve götürülmesi

-Havadan görüntü



( İSTANBUL ) -- Gaziosmanpaşa’da anlamlı geri dönüşüm etkinliği- Gaziosmanpaşa’da yapılan geri dönüşüm etkinliği ile ağaçlar yok olmaktan kurtuluyor İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da çocuklar ve kadınlar ‘Geri Dönüşüme At, Hayata Umut Kat’ etkinliği ile topladıkları atık malzemeleri geri dönüşüm tesislerine göndererek geleceklerine sahip çıktı. Etkinlikle beraber Gaziosmanpaşa’da her gün 160 ağaç kesilmekten kurtulmuş oldu. Gaziosmanpaşa’da atık maddelerin geri dönüşüme kazandırılması ve israfın önüne geçmek amacıyla düzenlenen ‘Geri Dönüşüme At, Hayata Umut Kat’ projesiyle çocuklar ve kadınlar çevrede buldukları tahta, kağıt ve plastik maddeleri geri dönüşüm tesislerine göndererek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar, Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelerek kışın sokak hayvanlarının dışarıda kalmaması için atık malzemelerden oluşturulmuş hayvan barınaklarını boyadı. Ayrıca çocukların kulübeleri boyama anı havadan görüntülendi. Projeyle 160 ağaç kesilmekten kurtuldu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen “Geleceğe Nefes” kampanyasına Gaziosmanpaşa Belediyesi de destek vererek doğaya daha az atık madde bırakılması konusunda bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. ‘Gelecek için dönüştür’ sloganıyla düzenlen proje ile beraber ilçede her gün 20 ton demir ve tahta gibi geri dönüşüm malzemeleri toplanıp geri kazandırılırken ayrıca 160 ağaç kesilmekten kurtuluyor. “Kaba atıkların geri dönüşümün olacağını düşünerek bir proje başlattık” Ekiplerin yanında gönüllü olarak çocukların ve kadınların projeye destek verdiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kütük, “Hayatımızın bir parçası olan ağaçların zaman zaman önemini unutmaktayız. İlçemizde zamanla topladığımız ve kaba atık dediğimiz ahşap, mobilya gibi eşyalar toplanıp büyükşehir tesislerine dökülmekteydi. Ancak bunun bir geri dönüşümü olacağının planını yaparak bir proje başlattık. İlçemizin çeşitli noktalarına ve kaba atık atılan alanlara ekiplerimiz ve gönüllü çocuklarımız, ev hanımlarımız ile birlikte toplayarak atık maddeleri biriktirdik. Burada kaba atıkları sınıflandırarak araçlarımıza yükleyip geri dönüşüm tesislerine gönderdik“ diye konuştu.

“Yıllık 1 milyon 857 bin kişinin oksijen ihtiyacını karşılamış oluyoruz” Projeyle sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Kütük, “Önümüz kış. Bununla birlikte sessiz dostlarımız olan sokak hayvanlarını unutmadık. Onlara geri dönüşüm malzemelerinden kulübeler ve haricen sokaklarımızda süpürme işleri yapan personeller için kovalar yaptık. Günlük 160 yetişkin ağacın kesilmesini önlemiş olduk. Yıllık 1 milyon 857 bin kişinin oksijen ihtiyacını karşılamış oluyoruz ve bu hizmetimiz artarak devam edecek“ dedi.

“Geri dönüşüm önemli” Etkinlikle sokak hayvanları için kulübeler yaptıklarını söyleyen Fatma Uluç, “Bugün köpekler ve bazı hayvanlar için geri dönüşüm malzemelerinden yuva yaptık. Onlar kışın sokakta kalıyorlar. Geri dönüşüm önemli. İnsanlar doğayı ve çevreyi kirletiyor. Biz tahtalarla, plastik eşyalarla geri dönüşüm yapabiliyoruz “ şeklinde konuştu.

“Geri dönüşümün nasıl yapılacağını anladık” Geri dönüşüm konusunda bilinçlendiklerini ifade eden Hiranur Sarılı, “Bence güzel bir etkinlik oldu. Bu şekilde doğa daha az kirlenir. Sokak hayvanlarının evlerini boyadık. Geri dönüşümün nasıl yapılacağını anladık. Bilinçlendik. Tahtaları toplayıp ağabeylere verdik. Toplanan malzemeler ile sokak hayvanları için kulübeler yaptık“ dedi.

“Vatandaşlardan projeye destek” Kırılan çalışma masasını getirerek projeye katkı sunmak istediğini belirten Gökhan Altın, “Sokak hayvanları için ahşap malzemelerden kulübe yaptıklarını öğrendim. Bunun için Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni aradım. Beni atık merkezine yönlendirdiler. Bende kırılan çalışma masamı buraya getirerek sokak hayvanlarına katkıda bulunmak istedim. Atık malzemeler hakkında halkı bilinçlendirdiği ve birçok alanda çalışma yaptıkları için projeyi olumlu karşılıyorum. Bunun içinde teşekkür ediyorum. Bizde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız “ ifadelerini kullandı. (MB- ÖY-



loading...