Gaziosmanpaşalı kadınlar önce doğa dostu file çanta ördü sonra alışverişe çıktı Haberi

Gaziosmanpaşalı kadınlar doğa dostu file torba ördü



- Gaziosmanpaşalı 50 kadın plastik poşetlerin doğaya verdikleri zarar konusunda çevre bilinci oluşturmak amacıyla önce kendi elleriyle doğa dostu file torba ördü, daha sonra ördükleri torbalarla pazar alışverişi yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi plastik poşetlerin doğaya verdikleri zarara dikkat çekmek için önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Bunun için bir araya gelen Gaziosmanpaşalı 50 kadın Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nde kendi elleriyle tamamen çevre dostu file torbalar ördü. Daha sonra ördükleri file torbalarla Gaziosmanpaşa'da farkındalık oluşturmak amacıyla pazar alışverişine çıktı. Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi üyesi kadınlar ayrıca ürettikleri file torbaları satarak aile bütçelerine katkı sağladılar. Çevreye verdiği zararla bilinen ve yılbaşından itibaren ücretli olacak plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için yapılan etkinlik, Gaziosmanpaşalı vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı. “ Kadınlarımız hem geleneklerimizi yaşatmak adına hem de çevre sağlığına önem vermek adına file imalatına geçtiler “ Kadınların kendi emekleriyle yaptıkları filelerin hem doğaya hem de kendi ekonomilerine katkı sağladığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “ Her alanda olduğu gibi Türkiye’deki sıfır atık projesi kapsamında öncülüğü kadınlarımız yaptı. Hem geleneklerimizi yaşatmak adına hem de çevre sağlığına önem vermek adına file imalatına geçtiler. Bizde ilk kez burada yapılmış olan filelerimizi görme imkanı bulduk. Değişik renklerde, değişik modellerde, değişik büyüklüklerde fileler yapılmış olduğunu gördük. Geleneğimizde belki birçoğumuzun görmediği ama Pazar, market alışverişlerini fileyle yaptığını burada yad etme imkanı buluyoruz. Diğer yandan da atık noktasında çevreye zarar verilmeyecek şekilde çok kullanımlı file imalatı yapmış oluyoruz. Buradaki en önemli nokta file imalatı. Bu file imalatı yapma noktasındaki kampanyada özellikle hanımefendilerin bir meslek hevesiyle, önce imalata destek vermesi sonra kendi ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla da bunların satışıyla Gaziosmanpaşa’daki pazar yerlerindeki alışverişlerin fileyle olmasının sağlanması ” şeklinde konuştu.

“ Kadınlardan gelecek için file torba önerisi ” Gelecekte çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için tüm kadınların bu projeye destek vermesi gerektiğini belirten Meral Esin “ Biz bunları pazarda, alışveriş merkezlerinde poşete karşı olmak için yaptık. Bize bunları öğretip çevremize sahip çıkmamızı sağladıkları için belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya, hocalarımız Emel hoca ve Nuran hocaya teşekkür ediyorum. Plastik poşetler sonuçta geri dönüşümü olmayan malzemeler. Bunlar doğamızı yok etmekte. En azından çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmak için bu projeye bütün kadınların destek olacağına eminim. Bütün kadınlara sesleniyorum. Bunlar kendileri için çocukları için yapmak zorunda oldukları bir proje “ dedi.

File torbaları hem alışverişte hem de gezerken kullanabileceklerini söyleyen Fatma Erkan “ Çevreye katkımız olsun, geleceğimize yatırım olsun, çocuklarımıza yatırım olsun diye bu işe devam ediyoruz. Bizim çocukluğumuzda da filelerimiz vardı. O filelerle tekrar geri dönüşüm yapıyoruz. Plaja gitmek için de kullanabiliriz. Alışveriş merkezlerinde de kullanabiliriz. Biz kursiyer olduğumuz için çarşıya gidiyoruz. Orada alışverişlerimiz oluyor. Belediye bizim her zaman yanımızda. Bizlerde onların her zaman yanındayız. Birbirimize destek veriyoruz. Özellikle Hasan Tahsin Usta ve hocalarımızdan çok destek alıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz “ dedi.

Kimi sosyete filesi ördü, kimi market filesi, kimi pazar filesi Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi üyesi kadınlar Pazar filesinden, market filesine sosyete filesinden eski tip bileğe kadar pek çok file örüyorlar. Maliyeti 5 ile 20 lira arasında değişen fileleri 1 günde örerek hem kendileri kullanıyor hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de geri dönüşüme katkı veriyorlar.