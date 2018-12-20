Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşalı kadınlar önce doğa dostu file çanta ördü sonra alışverişe çıktı Haberi

Gaziosmanpaşalı kadınlar önce doğa dostu file çanta ördü sonra alışverişe çıktı Haberi

File örümünden görüntü

Alışveriş Belediye Başkanı Farkındalık Pazar Alışverişi Geri Dönüşüm 

-Başkandan görüntü
-Pazar alışverişi
-Başkanla röportaj
-Kursiyerlerle röportaj
-Detay görüntüler

( İSTANBUL )- Gaziosmanpaşalı kadınlar doğa dostu file torba ördü İSTANBUL

- Gaziosmanpaşalı 50 kadın plastik poşetlerin doğaya verdikleri zarar konusunda çevre bilinci oluşturmak amacıyla önce kendi elleriyle doğa dostu file torba ördü, daha sonra ördükleri torbalarla pazar alışverişi yaptı. Gaziosmanpaşa Belediyesi plastik poşetlerin doğaya verdikleri zarara dikkat çekmek için önemli bir projeye ev sahipliği yaptı. Bunun için bir araya gelen Gaziosmanpaşalı 50 kadın Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi'nde kendi elleriyle tamamen çevre dostu file torbalar ördü. Daha sonra ördükleri file torbalarla Gaziosmanpaşa'da farkındalık oluşturmak amacıyla pazar alışverişine çıktı. Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi üyesi kadınlar ayrıca ürettikleri file torbaları satarak aile bütçelerine katkı sağladılar. Çevreye verdiği zararla bilinen ve yılbaşından itibaren ücretli olacak plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için yapılan etkinlik, Gaziosmanpaşalı vatandaşlar tarafından büyük beğeni aldı. “ Kadınlarımız hem geleneklerimizi yaşatmak adına hem de çevre sağlığına önem vermek adına file imalatına geçtiler “ Kadınların kendi emekleriyle yaptıkları filelerin hem doğaya hem de kendi ekonomilerine katkı sağladığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta “ Her alanda olduğu gibi Türkiye’deki sıfır atık projesi kapsamında öncülüğü kadınlarımız yaptı. Hem geleneklerimizi yaşatmak adına hem de çevre sağlığına önem vermek adına file imalatına geçtiler. Bizde ilk kez burada yapılmış olan filelerimizi görme imkanı bulduk. Değişik renklerde, değişik modellerde, değişik büyüklüklerde fileler yapılmış olduğunu gördük. Geleneğimizde belki birçoğumuzun görmediği ama Pazar, market alışverişlerini fileyle yaptığını burada yad etme imkanı buluyoruz. Diğer yandan da atık noktasında çevreye zarar verilmeyecek şekilde çok kullanımlı file imalatı yapmış oluyoruz. Buradaki en önemli nokta file imalatı. Bu file imalatı yapma noktasındaki kampanyada özellikle hanımefendilerin bir meslek hevesiyle, önce imalata destek vermesi sonra kendi ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla da bunların satışıyla Gaziosmanpaşa’daki pazar yerlerindeki alışverişlerin fileyle olmasının sağlanması ” şeklinde konuştu.
“ Kadınlardan gelecek için file torba önerisi ” Gelecekte çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için tüm kadınların bu projeye destek vermesi gerektiğini belirten Meral Esin “ Biz bunları pazarda, alışveriş merkezlerinde poşete karşı olmak için yaptık. Bize bunları öğretip çevremize sahip çıkmamızı sağladıkları için belediye başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya, hocalarımız Emel hoca ve Nuran hocaya teşekkür ediyorum. Plastik poşetler sonuçta geri dönüşümü olmayan malzemeler. Bunlar doğamızı yok etmekte. En azından çocuklarımıza iyi bir çevre bırakmak için bu projeye bütün kadınların destek olacağına eminim. Bütün kadınlara sesleniyorum. Bunlar kendileri için çocukları için yapmak zorunda oldukları bir proje “ dedi.
File torbaları hem alışverişte hem de gezerken kullanabileceklerini söyleyen Fatma Erkan “ Çevreye katkımız olsun, geleceğimize yatırım olsun, çocuklarımıza yatırım olsun diye bu işe devam ediyoruz. Bizim çocukluğumuzda da filelerimiz vardı. O filelerle tekrar geri dönüşüm yapıyoruz. Plaja gitmek için de kullanabiliriz. Alışveriş merkezlerinde de kullanabiliriz. Biz kursiyer olduğumuz için çarşıya gidiyoruz. Orada alışverişlerimiz oluyor. Belediye bizim her zaman yanımızda. Bizlerde onların her zaman yanındayız. Birbirimize destek veriyoruz. Özellikle Hasan Tahsin Usta ve hocalarımızdan çok destek alıyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz “ dedi.
Kimi sosyete filesi ördü, kimi market filesi, kimi pazar filesi Gaziosmanpaşa Kadın Koordinasyon Merkezi üyesi kadınlar Pazar filesinden, market filesine sosyete filesinden eski tip bileğe kadar pek çok file örüyorlar. Maliyeti 5 ile 20 lira arasında değişen fileleri 1 günde örerek hem kendileri kullanıyor hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de geri dönüşüme katkı veriyorlar. ( HK-
İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı