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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hastalar çevre hastanelere yönlendirildi

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen hastalar çevre hastanelere yönlendirildi

hastaneden görüntü

Hastane Olay Yeri İnceleme Osmanpaşa Kışla 

-hastaneye gelen vatandaşlar
-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
-detaylar

( İSTANBUL )- Acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabah randevusu olan hastalar çevre hastanelere yönlendirildi. Acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam saatlerinde yangın çıkmış ve hastalar tahliye edilmişti. Gün ağarınca yangının hastaneye verdiği hasarın boyutları ortaya çıktı. Hastanenin dış cephesinin tamamen kullanılmaz hale geldiği ve camlarında kırıklar olduğu görüldü.
Acil kliğini ve tüm klinikler hasta giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Bugün ise randevusu olan ve sabah erken saatlerde hastaneye gelen hastalar çevre hastanelere yönlendirildi. Hastaneye gelen olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Randevusu olan ve hastaneye gelen bir vatandaş, “Randevum vardı. Görevliler diğer ek binaya gönderdiler. Geçici olarak hizmet verilmediğini söylediler” dedi.

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