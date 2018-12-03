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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’nın en özel öğrencileri ‘Engel Tanımayan’ gösterileriyle büyük beğeni topladı Haberi

Gaziosmanpaşa’nın en özel öğrencileri ‘Engel Tanımayan’ gösterileriyle büyük beğeni topladı Haberi

Mehteran, dans ve tiyatro oyunundan görüntüler

Öğrenciler Tiyatro Oyunu Engelli Öğrenciler Mehteran Takımı Engelli Öğrenci 

-Başkan Hasan Tahsin Usta röportajı
-Gösteri yapan öğrenciler ile röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yıl boyunca tiyatro, müzik, dans ve spor alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hünerlerini sergiledi. Tiyatro oyunu oynayan, dans ve mehteran gösterimi yapan öğrenciler, izleyenlerden tam not aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yıl boyunca tiyatro, müzik, dans ve spor alanlarında eğitim alan özel öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde öğrendiklerini sergiledi. Gösterilerin tamamının özel öğrenciler tarafından gerçekleştiği etkinlikte ilk olarak tiyatro perdesi ‘Engelsiz Yaşam’ için açıldı. Burada öğrenciler tiyatro oyunu sergileyerek izleyenlerin beğenisini kazandı. Sonrasında ise Türkiye’nin ilk özel mehteran takımında olan ‘Engelsiz Mehteran’ takımı, mehteran gösterimi yaptı. Uyum içerisinde yaptıkları mehteran gösteriminden de tam not alan öğrenciler, son olarak dans Show gerçekleştiren öğrenciler izleyenlerin beğenisini kazandı. “Buradaki etkinliklerle beraber özel öğrencilerimizin coşkusunu paylaştık” Öğrencilerin birbirinden özel gösteriler gerçekleştirdiğini ifade eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm engellilerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Biz de kendi ilçemizde bugün önce okullarımızda sonra belediyemiz bünyesinde engelli yaşam merkezimizle birlikte etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde yıl boyu yapmış olduğumuz faaliyetlerin, kursların semeresini paylaştık. Sanat, kültür ve etkinlik anlamında burada marifetlerini gördük. Oyunlar oynandı şarkılar söylendi. Mehteran takımımızı izledik. Buradaki etkinliklerle beraber özel öğrencilerimizin coşkusunu paylaştık” diye konuştu.
“Engelleri hep birlikte aşmamız gerekiyor” Tiyatro oyunu sergileyeceğini ifade eden özel öğrenci Ferdi Mumay, “Ben Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde eğitim görüyorum. Ben tiyatro eğitimi aldım. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla oyun sergileyeceğiz. Benim rolüm kanguru. Engelleri hep birlikte aşmamız gerekiyor. Aşılamayacak bir engel yoktur. Yeter ki isteyelim. Engellilerle birlikte bu hayatı paylaşalım” dedi.

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