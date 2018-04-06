Gaziosmanpaşa’daki yangın nedeniyle farklı hastanelere giden anne bebek birbirine kavuştu Video

-Başkan Usta’nın hastaları ziyaret etmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın çıkan hastanede bugün doğan bebek ile annesi farklı hastanelere nakledilmişti. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın girişimleriyle bebek annesinin yanına alındı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle hastanede bulunan hastalar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangın nedeniyle bugün doğan Şerafettin ve Fidan Maden çiftinin bebekleri ile annesi farklı hastanelere kaldırıldı. Ailenin bebeklerini yanında istemesi üzerine devreye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta girdi. Başkan Usta’nın girişimleri sonucunda aile bebeklerine kavuştu. Anne Fidan Maden çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. “Aklım bir tarafta burada bir taraftan da çocuktaydı” Hastanede yaşadıklarını anlatan bebeğin babası Şerafettin Maden, “O panik ile elimiz ayağımız birbirine girdi. İçeriye girmeye çalışıyorsun, giremiyorsun. Eşim de bugün ameliyat olmuştu. Her şey tesadüf oldu. Çocuğumuz oldu. Mutluyum, huzurluyum, 3’üncü çocuğum oldu. Allah analı, babalı büyütmeyi nasip etsin. Çocuk başka bir hastanede biz başka hastanedeydik. Aklım bir tarafta burada bir taraftan da çocukta.. Başkanımız sağ olsun çocuğumu annesinin yanına aldı” dedi.

“ Çok şükür çok ucuz atlatılan bir yangındı” Yangın hakkında bilgi veren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Hastanenin dış cephesinde başlayan yangının dumanının hastanenin içine girmesiyle hastaların zehirlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olması ve süratli hastanenin boşaltılmasıyla sonuçlandı. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Çok gergin ve stresli bir süreç yaşandı. Sevk ve idare zordu. Herkes panik içinde yangında koşuşturmaya çalışırken bir yandan da yangını söndürme çabası sarf ediliyordu. Hızlı bir şekilde yangına müdahale edildi. Şu anda yangın kontrol altında, hastane boşaltıldı. Bir kısmı ayakta hastaydı onlar evlerine gitti. Bir kısmı da böyle hastanelerde tedavilerine devam ediyor. Çok şükür çok ucuz atlatılan bir yangındı” ifadelerini kullandı. Bebeğin adını Semanur koyan Başkan Usta, “Çok çok geçmiş olsun. Allah daha beterinden korusun. Bebeği de inşallah güle güle büyütmeyi nasip etsin. Sizlere ve ablalarına bağışlasın” şeklinde konuştu.

Başkan Usta ve beraberindekiler hastanede bulunan tüm hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

