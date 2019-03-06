Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırının zanlısı tutuklandı - İSTANBUL İzle
- Olay anı - Şüphelinin emniyetten çıkarılmasıGaziosmanpaşa'daki silahlı saldırı - Bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden iş adamı Fırat Yıldırım'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan şüpheli tutuklandı - Şüphelinin bir akrabasının Yıldırım'dan alacağı 800 bin lirayı tahsil etmek için cinayeti işlediği ortaya çıktıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da cipin içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen iş adamı Fırat Yıldırım'ın (44) katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1058. Sokak'ta 34 LV 0844 plakalı cipte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Fırat Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada olayda silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Aşık B'yi (45) kaçtığı İzmir'de yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Aşık B. tutuklandı.
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