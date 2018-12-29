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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da zincirleme trafik kazası - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da zincirleme trafik kazası - İSTANBUL



: - Olay yerinden görüntüler - Röportajlar - TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu, servis aracı ve hafif ticari aracın karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde hafriyat kamyonu, servis aracı ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.Kazada, hafriyat kamyonu yola devrildi. Herhangi can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Araçların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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