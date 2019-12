Gaziosmanpaşa’da yangında kundaklama şüphesi

-Kadının iple kurtarıldığı daireden görüntü

-Yangının olduğu yerden görüntü

-Röportajlar

-Yangında zarar gören eşyaların çıkartılması

-Diğer ve genel detaylar

-Arşiv görüntüler



( İSTANBUL )- Apartman sakinleri yaşanan o anları anlattı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen yangına ilişkin konuşan bina sakinleri apartmanın kundaklandığını iddia etti. Bina sakinleri, yangın esnasında üçüncü katın penceresine çıkarak atlamaya çalışan hamile kadını kurtardıkları o anları anlattı. Dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu sokakta meydana gelen yangın sonrası apartmanda oturan bina sakinleri binanın kundaklandığını iddia etti. Yangın esnasında evine hırsız girdiğini iddia eden Sercan Eriş, “Biz de kurtarma çalışması yaptığımız esnada itfaiyeden hariç evin içerisine giriyor. Tablolar yerinden çıkartılıyor. Eşyalara zarar veriliyor. Yangın sanki bizim evde çıkmış gibi olmuş. Bunun bir kundaklanma olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Hamile kadını kurtardıkları anları anlattılar Bina sakinleri, yangın esnasında üçüncü katta oturan ve yoğun duman nedeniyle pencereden atlayarak çıkmaya çalışan hamile kadını ip yardımıyla kurtardıkları anları da anlattı. Yangının sonrası apartman içerisinde kalan eşyalar ise Gaziosmanpaşa Belediyesi temizlik hizmetleri ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu. Bina da yaşayan vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. "Bunun bir kundaklama olduğunu düşünüyoruz" Yangın esnasında evine hırsızın girdiğini iddia eden Sercan Eriş, “Yardım için geldiğimizde komşularımızı kurtarmaya çalıştıktan sonra 2 saat sonra eve girdik. Hamile kadını ve diğer komşumuzu kurtarmak için gittiğimiz esnada kapı açık kalmış. Duman tahliyesi de benim evin içerisinden yapıldı. Evdeki eşyalar kırılmış. Evde bir de hırsızlık olayı var. Tablolar indirilmiş. İtfaiyenin evin içerisine girip tabloyu çıkaracak hali yok. Şuana kadar bilinen 5 bin liraya yakın zarar var. Eşim annesinin evine de baktıktan sonra ziynet eşyalarını kontrol edecek. Baya bir mağduriyetimiz var. Yangın esnasında ben can havliyle çıktığım için binada oturan kadınların eşleri işte olduğu için müdahale etmek bize kaldı. Biz o esnada arka tarafa engelli olan komşumuzu almaya gittiğimiz de daire açık kalıyor. İtfaiye ekipleri tahliyeyi bizim evden yapıyor. Biz de kurtarma çalışması yaptığımız esnada itfaiyeden hariç evin içerisine giriyor. Tablolar yerinden çıkartılıyor. Eşyalara zarar veriliyor. Yangın sanki bizim evde çıkmış gibi olmuş. Bunun bir kundaklanma olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Bu kasıtlı yapılmış" Apartmanın alt katında oturan ve engelli olan Vedat Bulur’u kurtarmak için binaya girdiklerinde hamile olan kadınla karşılaştıklarını kaydeden Eriş, “Vedat ağabeyi kurtarmak için gittiğimiz anda hamile olan abla ile karşılaştık. İlk önce ablayı almamız gerekiyordu. Ablayı kurtardıktan sonra Vedat ağabeyi demirleri yerinden sökerek çıkarttık. Bu kasıtlı yapılmış. Bizim evin içerisine koltuklara basılmış ayak izleri var. Tablolar çıkartılmış, yatak odasındaki eşyalar ellenmiş, ziynet eşyalarının bölümleri açılmış. Dünden bu zamana kadar temizlik ile ilgili 2 Bin TL harcadım. Aşağıda yanan eşyalar ile birlikte baya bir mağduriyetimiz var. Bunun karşılanmasını bir şekilde talep edeceğiz. Biz mağdur olduk, başkasının mağdur olmasını istemiyoruz. Can kaybımız olmadı oradan seviniyoruz ama maddi olarak sıkıntılarımız var” şeklinde konuştu.

Apartmanda oturan ve eşi engelli olan Nazmiye Bulur , “Ben 20 yıldır soba yakarım. Böyle bir şey ile karşılaşmadım. Odunların olduğu yere kıvılcım dahi ulaşmıyor. Yangın esnasında eşim evde yatıyordu. Ben dışarı çıktım bağırdım. Sonra tekrar içeriye girdiğimde komşularım beni dışarı çıkardı. Eşimin içeride olduğunu biliyordum” dedi.

"Demirleri kırarak beni çıkardılar" Yangın esnada evde olduğunu belirten Vedat Bulur, “Ben yangın esnasında evde yatıyordum. Bomba sesi gibi bir ses duydum. O esnada ev sarsıldı. O an deprem oluyor sandım. Meğerse deprem değilmiş yangın çıkmış. Dışarı çıkmak için kalktığımda kapıyı açmamla birlikte yüzüme duman gelince kapıyı geri kapattım. Sonra arkadaşlar arka tarafa dolanıp demirleri kırarak beni oradan çıkardılar. Böyle durumlarda evlere girmek için böyle yapıyorlarmış. Hırsızlar evlere giriyor. Arkadaşın eşi akşam eve hırsız girdiğini söyleyince dedik olay oradan çıkıyor” açıklamasında bulundu.



loading...