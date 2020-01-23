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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa'da yangın paniği: 12 kişi dumandan etkilendi

- Yaşlı kadın ambulans detay

Yangın Paniği Küçük Çocuk Güvenlik Önlemi Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-- küçük çocuk ambulansa detay
-- apartmandan detay
-- Röportaj
-- Genel görüntü ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı. Yangın, akşam saatlerinde Pazariçi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kömürlük olarak kullanılan bodrum katında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların apartmanın içine girmesiyle bazı apartman sakinleri kendini dışarı attı. Dışarı çıkmayı başaran apartman sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 12 kişi dumandan etkilendi Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Yangının çıktığı kapı girişinin yanmasından dolayı apartman içinde çok sayıda kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri üst katlarda bulunan kişileri merdiven aracıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. 12 kişinin dumandan etkilendiği 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaşana panik anları kameraya yansıdı Yaşanan yangın sonrası dumandan en çok etkilenen en alt katta bulunan yaşlı kadın oldu. İtfaiye erlerinin evden çıkardığı yaşlı kadın hızlı bir şekilde ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, bir kadının bebeğiyle hızlıca ambulansa koştuğu anlar ve yaşanan tüm panik saniye saniye kameralara yansıdı. Toplamda 12 kişinin etkilendiği yangının çıkış nedenini araştırıyor. (VB- ÖY-
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