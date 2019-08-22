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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 yaralı - İSTANBUL İzle

- Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerinden görüntüler - görgü tanığı bir vatandaş ile röportajGaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'daki silahlı saldırıda, bir kişi bacağından yaralandı.Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir iş yerine gelen şüpheli, iş yeri sahibi Ferit K'yi silahla bacağından vurdu. Saldırının ardından şüpheliyi yakalamak için arkasından koşan Ferit K. yaralandığını fark edince geri döndü.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Polis ekipleri ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini alarak olay yerinde inceleme yaptı.Şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk Müdahale Görgü Tanığı Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 

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