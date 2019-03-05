Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da patlama (2) - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da patlama (2) - İSTANBUL

- Olay yerinden görüntüler - Patlamada yaralanan Selma Altan'ın oğlu Turgut Altan'ın konuşması GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da patlama - Bir apartmanın önünde patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı - İstanbul Valiliği:"El yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alındı"VALİLİK AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, bir apartmanın önünde patlama meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Pazariçi Mahallesi Kaynar Sokak'ta bir apartmanın önünde meydana gelen patlamada, bölgede kağıt toplayan Selma Altan (57) yaralandı.Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selma Altan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlk incelemede, Selma Altan ile kızı Pınar Altan'ın (27) topladıkları malzemeleri, binanın önünde ayrıştırdıkları sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ilk incelemede el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen patlamada yaralanan vatandaşımız tedavi altına alınmış olup, gerekli tahkikata başlanmıştır. Yaralı vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz." denildi.

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Tahkikat Osmanpaşa 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı