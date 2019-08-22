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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa’da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada

- Olay anı güvenlik kamerası

Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Osmanpaşa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Cadde esnafı röp
--Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir şahıs köfteci dükkanına girerek iş yeri sahibine ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Pazariçi Mahallesi İdris Köşkü Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şapka ve gözlükle eşkalini gizleyen bir şahıs cadde üzerinde köfteci dükkanının açılmasını bekledi. Dükkan açıldıktan bir süre sonra içeri giren şüpheli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile iş yeri sahibi Ferit Keskin’e ateş açtı. Olayın ardından şüpheli şahıs hızla uzaklaştı. Cadde esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Keskin, sağlık ekipleri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın sabahın erken saatlerinden itibaren cadde üzerinde beklediğini ifade eden cadde esnafı Mustafa Kahveci, “Saat 09.00 gibi geldi. Kahvehanede oturdu. İki dakika içerisinde ateş edip kaçtı. Vurulduktan sonra ambulansı aradım” diye konuştu.
(CS-ÖFA
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