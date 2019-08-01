Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu - İSTANBUL

- Depoya düzenlenen operasyon anı - Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin zanlılara kelepçe takması - Zanlıların emniyet arçları ile götürülmesi - Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerinin depoda incelemelerde bulunması - Kaçak içki, bandrol, içki şişesi ve içki yapımında kullanılan malzemelerden detaylar Gaziosmanpaşa'da kaçak içki operasyonu - Bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan planlı çalışmalar sonucu Küçükköy'de bir depoda kaçak içki üretildiğini belirledi.Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek hazırlanmış çok miktarda kaçak içki, bandrol, içki şişesi ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.Ekipler, biri Suriye uyruklu 2 şüpheliyi kaçmaya çalışırken yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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